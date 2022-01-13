В парке «Патриот» увеличат до 800 число коек для пациентов с коронавирусом

В госпитале парка «Патриот» в Подмосковье увеличат число коек для больных коронавирусом до 800. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в четверг, 13 января, в эфире телеканала «Россия 1».

«Сегодня я разговаривал с министром обороны, мы увеличиваем мощность «Патриота» до 800 коек, было 400–440. Соответственно, мы разворачиваем уже заранее все необходимые мощности, для того чтобы оказывать медицинскую помощь по «Омикрону», — сказал глава региона.

Также Воробьев отметил, что сейчас все подразделения работают, чтобы новую волну, которую видят в мире, удалось преодолеть и справиться с нагрузкой, передает агентство городских новостей «Москва».

Губернатор уточнил, что работа по подготовке коек, кислорода и персонала к новой волне COVID-19 ведется повсеместно, во всех подразделениях регионального минздрава, передает НСН.

Ранее в этот день главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что медучреждение вновь подготовило койки временного госпиталя для приема больных коронавирусной инфекцией в связи с распространением штамма «Омикрон» и прогнозами по ухудшению заболеваемости.

За последние сутки в 85 российских регионах выявили 21 155 новых случаев COVID-19. В Московской области за сутки выявили 1556 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем с 28 декабря, передает RT.

От последствий коронавируса за сутки скончались 740 человек, полностью выздоровели 25 984.

Всего с начала пандемии в РФ выявлено 10 723 305 случаев COVID-19, умерли от заболевания 319 172 пациента, выздоровели 9 784 348 человек.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России не совсем реалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования на коронавирус в 66 регионах.

На совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин отметил, что у страны есть около двух недель, чтобы подготовиться к подъему заболеваемости COVID-19. По его словам, после длительных новогодних каникул Россия оказалась в преддверии новых вспышек заболевания. Также российский лидер указал на необходимость наращивать вакцинацию против коронавируса.

Кроме того, в среду Путин напомнил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Случаев поражения именно этим вариантом коронавируса в РФ выявлено более 600.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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