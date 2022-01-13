Рабочий упал с крыши детсада во время чистки снега в Петербурге

В Санкт-Петербурге 13 января госпитализировали 17-летнего подростка, который упал с крыши детского сада во время чистки снега.

По данным «Известий», инцидент произошел ранее в этот день в учреждении на улице Седова. Момент падения попал в объектив камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, что сразу после этого к пострадавшему на помощь бросились прохожие.

Предварительно установлено, что пострадавший работал в организации, которая осуществляет очистку кровли от снега. Упал он с крыши двухэтажного здания. Пострадавшего доставили в одну из детских городских больниц с травмами головы.

СК проводит проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По информации телеканала «360», ЧП произошло в детском саду № 51. Как утверждает полиция, рабочий не соблюдал технику безопасности. Как отмечает телеканал, он чистил снег в компании двоих приятелей, но те скрылись до приезда скорой помощи.

В конце декабря в подмосковном Жуковском восьмилетняя школьница попала в больницу, после того как ей на голову упал снег с крыши торгового центра «Взлет». Ее госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.