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Чубайс оценил будущие доходы России от продажи водорода в $40 млрд

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К 2030 году доходы России от продажи водорода на мировом рынке могут достичь $40 млрд. Об этом заявил 13 января представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме (ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики).

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«До 10 новых отраслей может возникнуть в России до 2030 года в рамках энергоперехода. Одна из таких отраслей — использование водорода как нового голубого топлива. У России есть фантастическое преимущество. Я считаю, что к 2030 году Россия может выйти на объем продаж от 6 до 10 млн т водорода на мировом рынке. Это до $40 млрд», — цитирует его «Интерфакс».

Чубайс заявил, что у России есть большой потенциал такого для энергетического перехода.

«Я не знаю, есть ли в мире еще другая страна, сопоставимая с Россией по потенциальному объему индустрии улавливания и хранения углерода. А если учитывать, что в России этот процесс будет дешевле, то возникают предпосылки прихода к нам инвесторов, которые захотят вложить деньги в такие проекты», — рассказал представитель президента.

Также Россия, по словам чиновника, обладает соответствующими технологиями для реализации этого проекта. Он сказал, что в недрах страны достаточно подземных хранилищ, куда можно закачивать СО2.

По его словам, еще несколько лет назад улавливание и хранение углерода считалось экзотикой. Сейчас же этим вовсю занимается компания «Газпром нефть». Она разрабатывает проект улавливания и хранения СО2 в Оренбургской области с объемом под 1,5 млн т.

Чубайс также отметил, что политика президента России по достижению углеродной нейтральности увела государство с пути глобального отставания. Он напомним, что Владимир Путин заявил в октябре прошлого года о том, что Россия ставит ориентир выхода экономики на углеродную нейтральность к 2060 году.

7 декабря 2021 года Чубайс заявил, что в ближайшие 30 лет экономику России ждет масштабная трансформация, которая затронет каждого человека и все сферы бизнеса. Он отметил, что речь идет не только об электроэнергетике, но и о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, быте.

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