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Международные резервы РФ обновили исторический максимум

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Международные резервы России обновили исторический максимум, достигнув на 31 декабря 2021 года $630,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ, опубликованные в четверг, 13 января.

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Так, по состоянию на 31 декабря прошедшего года, международные резервы увеличились за неделю на $0,1 млрд в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, почти полностью скомпенсированных отрицательной переоценкой.

Вместе с тем, по данным на 7 января 2022-го, объем международных резервов РФ составил $630,5 млрд, практически не изменившись с начала года.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ, а также средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Прошлый исторический максимум был зафиксирован 19 ноября 2021 года, составив $626,3 млрд. При этом отмечалось увеличение величины международных резервов РФ за неделю на 0,02%.

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