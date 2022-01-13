Военный эксперт рассказал об опасности погрома лаборатории вирусов в Алма-Ате

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в четверг, 13 января, в беседе с «Известиями» рассказал о возможных последствиях погрома Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева.

«Даже из названия видно, что центр особо опасных инфекций работает с особо опасными инфекциями, такими как чума, бруцеллез, Конго-крымская геморрагическая лихорадка, менингит, и многими другими. Как известно из сообщений СМИ, там погромщики побили стекла, а это очень существенный момент, потому что в таких заведениях должно быть отрицательное давление внутри. То есть если произошла разгерметизация, всё это может пойти наружу», — отметил он.

По словам эксперта, таких объектов на территории Казахстана не меньше шести, и там были вспышки различных заболеваний. То есть США дают грант на исследование бруцеллеза, и через некоторое время в Казахстане вспышка этого бруцеллеза, то же самое с менингитом и так далее, предположил он.

Никулин добавил, что 2020 году президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал, чтобы американцы покинули территорию, но они фактически отказались. Самая большая опасность в том, что эти лаборатории частные, так что американский президент их не особо контролирует, допустил эксперт.

«Это частные подрядчики Пентагона, которые используют принцип экстерриториальности», — сказал он.

Ранее в этот день проект WarGonzo в своем Telegram-канале сообщил, что власти города бросили без охраны биолабораторию. При этом аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил «Известиям», что лаборатория находится под постоянной охраной, а данные о том, что объект бросили без защиты, не соответствуют действительности.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В пресс-службе Токаева сообщили, что по фактам нападений на здания органов власти и силовиков возбуждено 388 уголовных дел.

Глава государства на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

12 января Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Отмечалось, что вывод контингента начнется 13 января и завершится в течение 10 дней. Президент также заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

Как рассказывал Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

13 января стало известно, что антитеррористическая операция была завершена почти во всех регионах Казахстана. Однако в Комитете нацбезопасности уточнили, что в Алма-Ате, Алматинской и Жамбылской областях продолжается антитеррористическая операция и сохраняется предельный «красный» уровень террористической опасности.