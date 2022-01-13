Прямой эфир
Общество
В ложных минированиях на территории России нашли украинский след
Общество
Иммунитет к COVID-19 может передаваться детям через грудное вскармливание
Мир
Министры обороны стран ЕС обсудили ситуацию вокруг Украины
Общество
Проценко отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма
Мир
Рябков заявил о возможных провокациях со стороны Украины
Мир
В ЕС назвали неприемлемыми предложения РФ по нерасширению НАТО
Мир
Лукашенко обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Экономика
Хлебозаводы Украины допустили остановку работы из-за отсутствия льгот на газ
Мир
Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи подконтрольной Киеву территории Донбасса
Происшествия
Пожар в административном здании на Сущевском Валу потушили

Военный эксперт рассказал об опасности погрома лаборатории вирусов в Алма-Ате

Военный эксперт Никулин рассказал об опасности погрома лаборатории вирусов в Алма-Ате
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в четверг, 13 января, в беседе с «Известиями» рассказал о возможных последствиях погрома Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева.

Степной толк: Алма-Ата приходит в себя после беспорядков
Миротворцы ОДКБ с 13 января начнут покидать Казахстан

«Даже из названия видно, что центр особо опасных инфекций работает с особо опасными инфекциями, такими как чума, бруцеллез, Конго-крымская геморрагическая лихорадка, менингит, и многими другими. Как известно из сообщений СМИ, там погромщики побили стекла, а это очень существенный момент, потому что в таких заведениях должно быть отрицательное давление внутри. То есть если произошла разгерметизация, всё это может пойти наружу», — отметил он.

По словам эксперта, таких объектов на территории Казахстана не меньше шести, и там были вспышки различных заболеваний. То есть США дают грант на исследование бруцеллеза, и через некоторое время в Казахстане вспышка этого бруцеллеза, то же самое с менингитом и так далее, предположил он.

Никулин добавил, что 2020 году президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал, чтобы американцы покинули территорию, но они фактически отказались. Самая большая опасность в том, что эти лаборатории частные, так что американский президент их не особо контролирует, допустил эксперт.

«Это частные подрядчики Пентагона, которые используют принцип экстерриториальности», — сказал он.

Ранее в этот день проект WarGonzo в своем Telegram-канале сообщил, что власти города бросили без охраны биолабораторию. При этом аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил «Известиям», что лаборатория находится под постоянной охраной, а данные о том, что объект бросили без защиты, не соответствуют действительности.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В пресс-службе Токаева сообщили, что по фактам нападений на здания органов власти и силовиков возбуждено 388 уголовных дел.

Глава государства на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

12 января Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Отмечалось, что вывод контингента начнется 13 января и завершится в течение 10 дней. Президент также заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

Как рассказывал Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

13 января стало известно, что антитеррористическая операция была завершена почти во всех регионах Казахстана. Однако в Комитете нацбезопасности уточнили, что в Алма-Ате, Алматинской и Жамбылской областях продолжается антитеррористическая операция и сохраняется предельный «красный» уровень террористической опасности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022