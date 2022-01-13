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Захарова назвала деструктивным законопроект США о новых санкциях против России

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Россия рассматривает законопроект США о новых санкциях против Москвы как продолжение деструктивной линии Вашингтона. Об этом в четверг, 13 января, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она также отметила, что всё более деструктивную и антироссийскую позицию занимает и Евросоюз вместо попытки серьезно разобраться в причинах продолжающейся гражданской войны на Украине и стремления помочь в разрешении конфликта.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия найдет альтернативы в случае новых санкций Соединенных Штатов. Он добавил, что на Западе недооценивают роль РФ в современном мире, а также ее потенциал.

Накануне группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. В частности, ограничения включают в себя запрет на операции с первичным и вторичным государственным долгом РФ.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной. Москва неоднократно отвергала подобные данные.

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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