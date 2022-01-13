Индексацию пенсий на 8,6% оформят с 1 января

Индексация пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров будет оформлена с 1 января 2022 года. Об этом заявила в ходе беседы с журналистами в четверг, 13 января, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января»,— сказала Матвиенко, добавив, что именно эта категория граждан в первую очередь пострадала из-за скачка цен на продукты.

Накануне президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Он отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции. В тот же день глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рубля.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 13 января добавил, что возможны надбавки в рамках дополнительного обеспечения, как, к примеру, за особые заслуги.

27 декабря 2021-го глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России будет немного выше 8%. За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инфляцию большой головной болью для правительства.