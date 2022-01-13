Шойгу рассказал Путину об организации миротворческой операции ОДКБ в Казахстане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 13 января, рассказал о миротворческой операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности, по решению президентов и председателей правительств глав государств — членов ОДКБ немедленно приступили к планированию и осуществлению операции по созданию и переброске задействованных миротворческих сил ОДКБ», — сказал он.

Генеральный штаб РФ находился в постоянном контакте с коллегами из Казахстана и других стран, добавил Шойгу.

«Организовали воздушный мост. Задействовано было более 80 воздушных судов военно-транспортной авиации, так как надо было перебросить миротворческие силы всех стран — членов ОДКБ: это и Белоруссия, и Армения, и Киргизия, и Таджикистан, и, безусловно, контингент российских войск вместе с техникой», — пояснил Шойгу.

Министр также рассказал, что миротворцы ОДКБ в Казахстане приняли под охрану 14 объектов, представляющих особую важность, — объекты связи, энергетики.

Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ, согласно плану, будут выведены из Казахстана до 19 января включительно.

«Завтра выводим 14 бортами все силы наших коллег из Армении, Таджикистана, Белоруссии, киргизские коллеги выходят с учетом того, что они рядом, своим ходом, далее в течение пяти дней будет осуществляться вывод по мере передачи объектов оставшихся миротворческих сил. Планируем завершить всю работу 19-го числа», — рассказал он.

В свою очередь, Путин отметил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Он подчеркнул, что «удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны».

Российский лидер выразил надежду, что практика применения сил ОДКБ будет дополнительно изучена, а также при необходимости скорректирована.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ОДКБ выполнила свою роль в Казахстане эффективно. По его словам, Казахстан справился с возникшими в начале января трудностями.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что миротворческая миссия прошла идеально с точки зрения ее результата.

13 января генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворческая миссия в Казахстане показала, что потенциал Организации Договора о коллективной безопасности является высокоэффективным и реально действующим. Он добавил, что во время операции ОДКБ самолеты ВКС РФ перебросили в Казахстан более 2 тыс. миротворцев и 250 единиц техники.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

На фоне беспорядков Токаев обратился в ОДКБ (в ее состав входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

12 января Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране.