Волонтеры РДШ провели новогодние мероприятия в российских дворах

В новогодние дни волонтеры «Российского движения школьников» провели несколько акций, в рамках которых поздравили россиян с праздником.

Так, в акции «Календарь полезных дел» приняли участие 549 команд, общее количество участников превысило 9 тыс. человек. 4 января активисты поздравили тех, кто провел праздники на работе: врачей, полицейских, водителей автобусов, кондукторов и военнослужащих.

5 января, в Международный разгрузочный день, состоялись акции, пропагандирующие здоровый образ жизни.

«6 января было посвящено заботе о пожилых людях. Ребята чистили снег у домов пожилых соседей, дарили открытки, сделанные своими руками, устраивали вечера караоке с новогодними песнями в центрах для пожилых людей», — отмечается в релизе.

Активисты раздали шоперы и многоразовые маски, созданные по детским эскизам, в Тамбове, Ростове Тюмени, Краснодаре, Дагестане и Челябинске. Эти подарки получило более 1 тыс. пенсионеров.

7 января команды РДШ проводили мероприятия во дворах: колядки, народные игры, хороводы. Всего более 2 тыс. добрых дел по всей стране.

В рамках акций «Добро не уходит на каникулы» в Калуге школьники собрали 300 кг корма, который подарили приюту «Подари жизнь», а в Ленинградской области активисты РДШ помогли незрячему жеребенку обрести инклюзивный корпус в приюте для лошадей «Свобода.центр».

Кроме того, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей организовали и провели акцию для более 5 тыс. детей в больницах и социальных учреждениях. Студенты-спасатели при помощи альпинистского снаряжения в костюмах сказочных персонажей спустились с крыш 25 больниц и пяти социальных учреждений. Они заглянули в каждое окно, чтобы поздравить детей с Новым годом.

Также в России проводятся и другие волонтерские акции. Так, в рамках движения #МЫВМЕСТЕ состоялась серия акций «Новый год в каждый дом». Одиноким пожилым людям и детям волонтеры подарили свыше 312 тыс. подарков, разрисовали более 230 тыс. окон в домах, больницах и государственных учреждениях, провели праздничные мероприятия в 5 тыс. дворах, а более 350 «новогодних десантников» поздравили детей в 35 больницах в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек.

Кроме того, в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей» проводится благотворительный проект «Елка желаний». Такую елку устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

В акции принимает участие и президент России Владимир Путин. В этом году он исполнил желание 14-летнего Марка из Подмосковья — мальчик мечтал о гитаре. Также глава государства помог школьнику с решением квартирного вопроса. В ходе телефонной беседы 27 декабря Марк рассказал российскому президенту, что уже переехал в новую квартиру и теперь у него достаточно места, чтобы заниматься музыкой и учебой.