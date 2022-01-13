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МИД назвал неприемлемыми требования США об «уходе в казармы» российских войск

Лавров: РФ не собирается обсуждать требования США об отводе войск на своей территории
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Москва не готова даже обсуждать неприемлемые требования США об «уходе в казармы» российских войск, которые находятся на территории РФ. Об этом в четверг, 13 января, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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«Уже звучит не только про то, чтобы отвести [войска] от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, [замгоссекретаря США Уэнди] Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», — сказал он в эфире Первого канала.

12 января США определили набор санкций против России и их могут незамедлительно ввести в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Вашингтон «готов ввести санкции, как только танки пересекут границу», отмечали в Вашингтоне.

11 января руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты для деэскалации ситуации вокруг Украины требуют от России обеспечить прозрачность военных учений, проходящих на ее территории. По его словам, деэскалация ситуации вокруг Украины предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение российской стороной соответствующих маневров или их прекращение.

В свою очередь, первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров назвал такие требования американцев политическим хамством и отметил, что США уже потеряли чувство меры в своих высказываниях.

Кроме того, указания из Госдепартамента вызвали недоумение у российских дипломатов. В посольстве РФ заявили, что Россия сама решает, где и когда проводить военные учения на национальной территории. Дипломаты отметили, что РФ будет продолжать их проводить, потому что это отвечает интересам безопасности страны.

В свою очередь, посол РФ в Штатах Анатолий Антонов заявил, что утверждения о якобы вынашиваемом Россией плане нападения на Украину стали плодом больного воображения русофобски настроенных кругов США.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения. 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.

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