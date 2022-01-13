Инфекционист оценил вероятность борьбы с коронавирусом с помощью каннабиса

Говорить о практическом применении каннабиноидных кислот для борьбы с коронавирусом слишком рано, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Таким образом он прокомментировал результаты исследования ученых Университета штата Орегон (США), опубликованного Journal of Natural Products. Согласно выводам специалистов, некоторые соединения, содержащиеся в каннабисе, способны блокировать проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки.

Ученые установили, что две каннабиноидные кислоты — каннабигероловая (CBGA) и каннабидиоловая (СBDA) — могут связываться с S-белком коронавируса, который необходим для проникновения вируса в клетку. Молекулы предотвращают дальнейшее распространение инфекции на другие ткани. При этом кислоты не оказывают психоактивного действия, поэтому ученые считают, что они могут быть использованы в качестве компонентов новых противовирусных препаратов.

Как подчеркнул Вознесенский, перед созданием лекарства должны быть пройдены все стадии исследований.

«На данный момент существует гипотеза, которая подтверждается только доклиническими исследованиями. Дальше должны последовать испытания сначала на животных, которые подтвердят эффективность и безопасность этих веществ, а потом три длительные фазы испытаний нового препарата для применения на людях. Это вещество сейчас одно из нескольких десятков претендентов на терапевтическое воздействие против коронавируса. В идеале на такие исследования нужны годы, но если идти на какие-то компромиссы со временем, то могут возникнуть неприятные отдаленные последствия», — сказал он в беседе с «Известиями».

Ранее, в ноябре 2021 года, было опубликовано исследование ученых из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. По мнению специалистов, использование каннабиса в медицинских целях при психических расстройствах неоправданно.

Кроме того, ученые констатировали их негативное влияние на организм. Например, у пациентов, употреблявших каннабис, повышался риск развития острых психотических симптомов, тревожности и депрессии. Также у них нередко вырабатывалась зависимость.