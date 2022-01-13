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Новогодние акции ОНФ прошли в 70 регионах России

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В 70 регионах России в новогодние дни прошли акции «Общероссийского народного фронта». Общественники поздравили с праздниками детей, одиноких пожилых и нуждающихся людей.

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«В 36 субъектах страны организованы праздничные концерты с раздачей сладких подарков для 10 тыс. ребят», — отметили организаторы.

В 16 российских регионах прошли мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и открыток, а в 14 регионах активисты ОНФ передали подарки и поздравили 1,5 тыс. детей и взрослых, находящихся на длительном лечении в больницах.

«Народный фронт» в наступившем 2022 году проводит акцию «Корзина радости» в 63 регионах. Для этого в 398 магазинах установлены специальные тележки, куда можно положить подарок для ребенка.

Также в России проводятся и другие волонтерские акции. Так, в рамках движения #МЫВМЕСТЕ состоялась серия акций «Новый год в каждый дом». Волонтеры подарили свыше 312 тыс. подарков одиноким пожилым людям и детям, разрисовали более 230 тыс. окон в домах, больницах и государственных учреждениях, провели праздничные мероприятия в 5 тыс. дворах, а более 350 «новогодних десантников» поздравили детей в 35 больницах в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек.

Кроме того, в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей» проводится благотворительный проект «Елка желаний». Такую елку устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

В акции принимает участие и президент России Владимир Путин. В этом году он исполнил желание 14-летнего Марка из Подмосковья — мальчик мечтал о гитаре. Также глава государства помог школьнику с решением квартирного вопроса. В ходе телефонной беседы 27 декабря Марк рассказал российскому президенту, что уже переехал в новую квартиру и теперь у него достаточно места, чтобы заниматься музыкой и учебой.

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