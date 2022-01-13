WSJ узнала о «гаванском синдроме» у сотрудников дипмиссий США в Женеве и Париже

Симптомы так называемого гаванского синдрома, вероятно, проявились у должностных лиц, работающих в дипломатических миссиях США в Женеве и Париже. Об этом сообщает в четверг, 13 января, газета The Wall Street Journal (WSJ) cо ссылкой на источники.

По их данным, по крайней мере один из сотрудников дипмиссии отправлен обратно в США для лечения.

Эта неизвестная болезнь начала поражать американских дипломатов с 2016 года. Случаи наблюдались в нескольких посольствах Гаваны, поэтому совокупность симптомов и получила название «гаванский синдром». Как утверждается, пострадали около 200 сотрудников на всех континентах. Объяснения данному явлению до сих пор нет.

Отмечается, что к симптомам «гаванского синдрома» относятся звук, похожий на «жужжание» или «скрежет металла», который появляется в ушах, а также пульсирующая головная боль. Затем могут появиться жар и сильное внутричерепное давление. Кроме того, говорилось и об усталости.

Согласно некоторым версиям, «гаванский синдром» является результатом применения тайного оружия. Однако другие полагают, что речь идет о психических расстройствах.

В связи с инцидентами из-за якобы акустических атак в сентябре 2017 года Вашингтон отозвал часть дипломатического персонала с Кубы. Кубинские эксперты в ходе собственного расследования не нашли доказательств выдвинутых американцами обвинений в акустических атаках. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.

1 октября 2021 года американские ученые обнародовали ранее засекреченный доклад об исследовании независимой организации ученых JASON Group. Группа провела исследование в 2018 году, которое установило возможный источник данного синдрома. Специалисты опровергли версию с влиянием радио- и СВЧ-волн, подтвердив заключение кубинских экспертов.

При этом 27 июня 2021 года американские СМИ сообщили, что разведка США предполагает: Россия якобы несет ответственность за ряд загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом, которые могли подвергнуться тайным акустическим атакам. Однако доказательств приписываемой Москве вины в совершении такого рода атак и тогда предоставлено не было.

25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва отвергает любые намеки на причастность России к так называемому гаванскому синдрому. В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» отметил, что ситуация с «гаванским синдромом» больше похожа на какой-то детектив или фильм про Джеймса Бонда.