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Канатную дорогу в Ростове-на-Дону готова проектировать швейцарская компания

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Канатную дорогу в Ростове-на-Дону готова построить корпорация «Ростех» совместно с швейцарскими партнерами, сообщает «Бизнес-газета» со ссылкой на сити-менеджера города Алексей Логвиненко.

По словам Логвиненко, проект канатной дороги является привлекательным для бизнеса. В этой сфере есть две ведущие компании. Одна из них находится во Франции, а вторая — в Швейцарии. При этом швейцарская компания недавно создала совместное предприятие с «Ростехом».

«Они готовы нам запроектировать и под ключ построить за свои деньги», — заявил Логвиненко.

Как передает RostovGazeta, губернатор Ростовской области Василий Голубев уверен, что этот проект будет способствовать развитию Левобережной зоны Ростова-на-Дону.

Общая протяженность канатки составит около 2 км, она свяжет правый и левый берега Дона. Предполагается, что всего будет создано четыре станции. Две из них расположатся на правом берегу, одна промежуточная — на Зеленом острове, а конечная — на левом берегу, восточнее «Ростов Арены».

В Ростове-на-Дону в этом году стартует первый этап по переносу порта на левый берег, сообщило ранее правительство региона. Реализация проекта будет состоять из двух этапов. В рамках первого этапа планируют возвести причальную стенку, железнодорожные пути и склады, а также организовать грузовые площадки и инженерную инфраструктуру. Его завершат в 2023 году. На втором этапе будут наращивать мощность уже работающего на левом берегу порта. Эти работы будут проводить с 2024 по 2025 год. Объем инвестиций оценили в 1,15 млрд рублей, Ростовский порт намерен реализовать проект за собственные средства.

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