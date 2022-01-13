Москалькова исполнила желания двух детей в рамках акции «Елка желаний»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова исполнила желания двух детей в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

«В рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» я встретилась с Артемом и Варварой, чтобы исполнить их новогодние желания», — написала Москалькова в Instagram 13 января.

Так, 11-летнему Артему она подарила аквариум. Мальчик увлекается спортом и выращивает дома экзотические фрукты, а также изучает водных обитателей.

А у 10-летней Варвары появилась электрогитара. Девочка увлекается музыкой и учится играть на классическом инструменте.

«Теперь у Варвары есть возможность поиграть еще и на электрогитаре», — отметила Москалькова.

Ранее, 4 января, вице-премьер России Алексей Оверчук исполнил мечту 11-летнего Сережи, который хотел полетать на вертолете в роли пилота.

Для ребенка организовали полет на борту вертолета «Ансат». Сереже рассказали об устройстве воздушного судна, показали различные модели вертолетов, а также дали побывать в кабине пилота.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.