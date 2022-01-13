Прямой эфир
Общество
В ложных минированиях на территории России нашли украинский след
Общество
Иммунитет к COVID-19 может передаваться детям через грудное вскармливание
Мир
Министры обороны стран ЕС обсудили ситуацию вокруг Украины
Общество
Проценко отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма
Мир
Рябков заявил о возможных провокациях со стороны Украины
Мир
В ЕС назвали неприемлемыми предложения РФ по нерасширению НАТО
Мир
Лукашенко обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Экономика
Хлебозаводы Украины допустили остановку работы из-за отсутствия льгот на газ
Мир
Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи подконтрольной Киеву территории Донбасса
Происшествия
Пожар в административном здании на Сущевском Валу потушили

Москалькова исполнила желания двух детей в рамках акции «Елка желаний»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова исполнила желания двух детей в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Не себе, а людям: россияне спасли благотворительность в пандемию
Благотворительные фонды фиксируют рост объема пожертвований с прошлого года

«В рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» я встретилась с Артемом и Варварой, чтобы исполнить их новогодние желания», — написала Москалькова в Instagram 13 января.

Так, 11-летнему Артему она подарила аквариум. Мальчик увлекается спортом и выращивает дома экзотические фрукты, а также изучает водных обитателей.

А у 10-летней Варвары появилась электрогитара. Девочка увлекается музыкой и учится играть на классическом инструменте.

«Теперь у Варвары есть возможность поиграть еще и на электрогитаре», — отметила Москалькова.

Ранее, 4 января, вице-премьер России Алексей Оверчук исполнил мечту 11-летнего Сережи, который хотел полетать на вертолете в роли пилота.

Для ребенка организовали полет на борту вертолета «Ансат». Сереже рассказали об устройстве воздушного судна, показали различные модели вертолетов, а также дали побывать в кабине пилота.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022