Волонтеры #МЫВМЕСТЕ провели серию акций в новогодние дни

Серия акций «Новый год в каждый дом» прошла в праздничные дни в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Мероприятия состоялись в период с 15 декабря по 10 января, в них приняли участие более 520 тыс. жителей из 85 регионов России. К проведению акции были привлечены 150 тыс. волонтеров.

Одиноким пожилым людям и детям волонтеры подарили свыше 312 тыс. подарков.

Также в ходе акций было разрисовано более 230 тыс. окон в домах, больницах и государственных учреждениях, а новогоднюю атмосферу создали в 700 больницах.

Праздничные мероприятия были проведены в 5 тыс. дворах, а более 350 «новогодних десантников» поздравили детей в 35 больницах в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек.

Также в России проводятся и другие волонтерские акции. Так, праздничные мероприятия «Общероссийского народного фронта» состоялись в 70 регионах страны. Общественники поздравили детей, одиноких пожилых людей, провели концерты с раздачей сладких подарков, мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и открыток и организовали акцию «Корзина радости».

Кроме того, в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей» проводится благотворительный проект «Елка желаний». Такую елку устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

В акции принимает участие и президент России Владимир Путин. В этом году он исполнил желание 14-летнего Марка из Подмосковья — мальчик мечтал о гитаре. Также глава государства помог школьнику с решением квартирного вопроса. В ходе телефонной беседы 27 декабря Марк рассказал российскому президенту, что уже переехал в новую квартиру и теперь у него достаточно места, чтобы заниматься музыкой и учебой.