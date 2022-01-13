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Президент РФ Путин и премьер Израиля Беннет провели телефонные переговоры

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Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьера Израиля Нафтали Беннета. Об этом 13 января сообщили в канцелярии израильского премьер-министра.

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«Разговор получился хорошим, в ходе него премьер-министр поздравил президента Путина с Новым годом», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора обсуждались вопросы региональной безопасности.

«При этом они договорились о продолжении тесного сотрудничества в космосе. Премьер-министр и президент также обсудили вызовы безопасности на мировой арене», — добавили в канцелярии Беннета.

Также Беннет ответил согласием на приглашение российского лидера посетить Санкт-Петербург вместе с супругой.

В Кремле отметили, что в ходе разговора Путин сообщил Беннету о российских предложениях Западу по гарантиям безопасности. Также была затронута тема российско-израильского взаимодействия по Сирии.

До этого, 24 декабря, Путин провел телефонные переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Тогда главы государств уделили особое внимание общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне и противодействия попыткам пересмотра ее итогов.

В октябре в Сочи прошли переговоры Путина и Беннета. Встреча продлилась более пяти часов. Как сообщили журналистам в канцелярии израильского премьера, встреча была теплой и позитивной, лидеры обсудили значимые вопросы отношений двух стран, в том числе двустороннюю торговлю, а также дальнейшее взаимодействие стран по вопросам Сирии и Ирана.

Кроме того, Беннет заявил, что потенциал экономического, научного, культурного и технологического сотрудничества Израиля и РФ безграничен.

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