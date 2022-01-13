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Лавров оценил реакцию Борреля на переговоры по гарантиям безопасности

Лавров: реакция Борреля на переговоры по гарантиям безопасности не очень вежлива
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Реакция главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на переговоры по гарантиям безопасности эмоциональна и не очень вежлива, ЕС сам себя отправил «на задворки» темы общей безопасности. Об этом заявил в четверг, 13 января, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Таким образом он прокомментировал высказывание Борреля, согласно которому предложения России по нерасширению НАТО и выводу сил из приграничных с РФ стран неприемлемы. Председатель Европарламента отметил, что эти требования не могут быть одобрены.

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«Когда сейчас Жозеп Боррель переживает сильно, достаточно эмоционально и не очень вежливо по поводу того, что Евросоюз, мол, оказался на задворках и Россия игнорирует Евросоюз, — во-первых, Евросоюз сам себя отправил на задворки темы европейской безопасности», — сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, Евросоюзу «никто ничего не разрешит», несмотря на заявления чиновников ЕС. Лавров добавил, что все решения будут проводиться через Североатлантический альянс.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве, которая длилась порядка 7,5 часа. 12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов. На 13 января запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

13 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям. По его словам, позиция альянса по вопросу нерасширения «непробиваемая», что вызывает тревогу.

За день до этого после заседания Совета Россия–НАТО замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в альянсе настроены на сдерживание России. Он отметил, что у России и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Дипломат указал, что разговор двух сторон получился откровенным, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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