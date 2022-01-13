Чубайс оценил политику Путина по достижению Россией углеродной нейтральности

Политика президента России Владимира Путина по достижению углеродной нейтральности увела государство с пути глобального отставания. Об этом специальный представитель главы государства по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил в четверг, 13 января, на Гайдаровском форуме.

Он напомнил, что в настоящее время мир совершает энергетический переход от старых, невозобновляемых источников энергии, таких, как газ, нефть и уголь, которые привели к повышенной концентрации СО 2 в атмосфере, к чистым — атом, ветер, гидроэнергетика и солнце, передает RT.

Чубайс отметил, что в этой ситуации возможны две стратегии: игнорирование необходимости энергетического перехода и пересмотр энергосистемы. По его словам, первая стратегия называется тупой, а вторая — smart strategy («умная стратегия». — Ред.). Он добавил, что Россия до самого последнего времени находилась на развилке.

«У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже чем 2060 год», — сказал Чубайс.

Также спецпредставитель главы государства пояснил, что smart strategy предусматривает пересмотр энергетической системы при максимальном использовании существующих преимуществ. Чубайс высказал мнение, что в случае выбора «тупого» пути развития, через 20–30 лет Россия чувствовала себя так же, как страна без интернета, то есть безнадежно отставшей от экономик государств-лидеров, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 13 октября 2021 года, Путин заявил, что Россия ставит ориентир выхода экономики на углеродную нейтральность к 2060 году.

Кроме того, глава государства попросил правительство РФ актуализировать программу энергосбережения и повышения энергоэффективности и продлить ее до 2035 года.

Российский лидер также отметил, что климатическая повестка не должна становиться орудием для продвижения политических и экономических интересов отдельных стран.