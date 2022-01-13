МЧС предупредило жителей Свердловской области о метели

Ухудшение погодных условий ожидается в Свердловской области 14 января. МЧС предупреждает уральцев о метели и порывистом ветре.

Согласно прогнозам, скорость ветра будет достигать 18 м/с. При этом в регионе ожидается снегопад, сообщает ИА «Ура.ру».

Специалисты просят жителей Свердловской области соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать применения открытого огня. Также рекомендуется по возможности отключить электроприборы.

Ранее штормовое предупреждение на 14 января объявили в Самарской области. Согласно прогнозам, скорость ветра достигнет 15–18 м/с. Во время метели видимость снизится до 1–2 км. В регионе действует желтый уровень погодной опасности.