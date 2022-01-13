Школа «Индустрия» запускает новую серию международных вебинаров
Школа кино и телевидения «Индустрия» продолжает сотрудничество с международными киношколами, студиями и известными кинокомпаниями.
В прошлом году героями вебинаров Школы были преподаватели ведущих киновузов США, аниматоры, художники по костюмам, сценаристы и продюсеры. Гостями нового сезона онлайн-встреч в 2022 году станут действующие профессионалы и авторы новых образовательных программ «Индустрии».
Среди них — сценарист и продюсер Рона Эдвардс, работавшая с Warner Bros., HBO, ABC, CBS и другими лидерами мирового кинорынка. Еще один герой цикла — практикующий педагог по актерскому мастерству Брайан Маллиган, учениками которого в разное время были Кейт Хадсон, Зои Дешанель и Джек Куэйд.
Герои вебинаров поделятся своим опытом работы над голливудскими проектами, дадут советы начинающим кинематографистам и расскажут о том, как построить карьеру в мире с учетом международных стандартов кинопроизводства. В рамках онлайн-встреч также можно будет напрямую задать вопросы. Регистрация на все онлайн-события бесплатна.
Расписание онлайн-встреч:
17 января в 20:00
Тема: «Основы сценарного мастерства»
Спикер: Пол Гулино
Практический опыт и советы мирового эксперта Пола Гулино — сценариста, постановщика, колумниста, литературного критика и аналитика сценария профессиональных изданий о кино в США.
19 января в 21:00
Тема: «Полное погружение в роль: техника Майзнера»
Спикер: Брайан Маллиган
Практический опыт и советы мирового эксперта Брайана Маллигана — профессионального актера, педагога, режиссера и наставника всемирно известных звезд Голливуда.
20 января в 20:00
Тема: «Написание пилота анимационного сериала»
Спикер: Том Пинчук
Практический опыт и советы мирового эксперта Тома Пинчука — сценариста, продюсера, автора комиксов и аниматора всемирно известных телевизионных проектов.
24 января (время уточняется)
Тема: «Продюсирование кино: создание полнометражного фильма»
Спикер: Рона Эдвардс
Практический опыт и советы мирового эксперта Роны Эдвардс — исполнительного продюсера, писательницы, сценариста и колумниста профессиональных изданий о кино в США.
Подробную программу онлайн-встреч, а также краткое био и фото спикеров вы сможете найти на сайте школы по ссылке.