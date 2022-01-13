Греф заявил о готовности Сбербанка к возможным санкциям США

Сбербанк готов к возможности введения США новых санкций, рестрикциями уже не напугать. Об этом в четверг, 13 января, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам на Гайдаровском форуме.

«Когда тебе каждый день чем-то угрожают, то в конце концов это перестает пугать, поэтому нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, мы ко всем вариантам развития событий готовы», — заявил Греф в кулуарах форума.

Информацию о возможности введения Штатами новых санкций против России также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле крайне негативно оценивают представленный США список новых возможных санкций в отношении России.

А то, что американская сторона делает такие заявления во время переговорного процесса с Россией, является попыткой оказать давление на Москву. Подобные санкции можно приравнять к инициативе по разрыву отношений, подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что российская сторона пока не планирует отвечать на санкции. Он выразил надежду на то, что подобные угрозы со стороны США являются лишь громкими заявлениями с целью оказать влияние на Москву.

Днем ранее стало известно, что Соединенные Штаты определили набор санкций против России и их могут незамедлительно ввести в случае эскалации напряженности вокруг Украины. «Акт по защите суверенитета Украины» предусматривает обязательные санкции в отношении нескольких представителей российской власти. Кроме того, требование американских чиновников распространяется на несколько российских организаций.

В эти дни проходят переговоры о предложенных Россией гарантиях безопасности. Консультации проходят в три этапа. Так, 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на 13 января намечены консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В Кремле не раз опровергали заявления о возможном нападении России на Украину. Так, Песков называл такие сообщения пустым, безосновательным нагнетанием напряженности.