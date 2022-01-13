Прокуратура потребовала ликвидировать огромную свалку в Омской области

Прокуратура подала иск в суд о ликвидации крупной несанкционированной свалки в Омской области. Размер свалки достиг 0,5 тыс. га.

Скопление мусора было обнаружено возле Васисского сельского поселения в Тарском районе. Предполагается, что бытовые отходы не вывозились с территории длительное время. Об этом пишет ИА «Город55».

Прокуратура отправила в Тарский городской суд исковое заявление с требованием к администрации Тарского района ликвидировать свалку и провести рекультивацию земель. Суд удовлетворил исковые требования. Ход ликвидации свалки находится на контроле правоохранительных органов.

Ранее сообщалось об обнаружении на территории Удомельского округа Тверской области двух незаконных свалок общей площадью почти 900 кв. м. Прокуратура направила исковые требования об устранении свалок к садово-огородническому товариществу «Восход».