Прямой эфир
Общество
В ложных минированиях на территории России нашли украинский след
Общество
Иммунитет к COVID-19 может передаваться детям через грудное вскармливание
Мир
Министры обороны стран ЕС обсудили ситуацию вокруг Украины
Общество
Проценко отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма
Мир
Рябков заявил о возможных провокациях со стороны Украины
Мир
В ЕС назвали неприемлемыми предложения РФ по нерасширению НАТО
Мир
Лукашенко обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Экономика
Хлебозаводы Украины допустили остановку работы из-за отсутствия льгот на газ
Мир
Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи подконтрольной Киеву территории Донбасса
Происшествия
Пожар в административном здании на Сущевском Валу потушили

Глава МИД Польши процитировал Достоевского в контексте отношений стран

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, перечисляя приоритеты работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сделал отсылку к роману русского писателя Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Прошли сОБСЕдование: спасут ли организацию от кризиса новые назначения
Россия предложила свой вариант ее реформирования

«Я бы хотел процитировать великого русского писателя Федора Достоевского и его роман «Братья Карамазовы», герой которого Иван сказал, что гармония не стоит слезинки замученного ребенка. Я считаю, мы должны задать себе вопрос: может ли быть настоящая гармония между государствами, если мы будем не замечать страданий людей, которые живут в пространстве от Ванкувера до Владивостока. Я твердо скажу: нет», — подчеркнул он в ходе заседании постоянного совета ОБСЕ.

По словам министра, входящие в состав организации страны должны следовать принципу, согласно которому права человека и права государства имеют одинаковые гарантии безопасности. Также государства обязаны соблюдать универсальные правила во внутренней и внешней политике.

Как убежден глава польского ведомства, в настоящее время риск вооруженного конфликта в регионе ответственности ОБСЕ столь велик, как никогда за последние 30 лет.

19 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что кризис доверия между странами-участницами ОБСЕ углубляется. По словам министра, в пространстве организации конфронтационная логика начинает преобладать над конструктивным диалогом и сотрудничеством.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022