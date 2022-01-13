Глава МИД Польши процитировал Достоевского в контексте отношений стран

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, перечисляя приоритеты работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сделал отсылку к роману русского писателя Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

«Я бы хотел процитировать великого русского писателя Федора Достоевского и его роман «Братья Карамазовы», герой которого Иван сказал, что гармония не стоит слезинки замученного ребенка. Я считаю, мы должны задать себе вопрос: может ли быть настоящая гармония между государствами, если мы будем не замечать страданий людей, которые живут в пространстве от Ванкувера до Владивостока. Я твердо скажу: нет», — подчеркнул он в ходе заседании постоянного совета ОБСЕ.

По словам министра, входящие в состав организации страны должны следовать принципу, согласно которому права человека и права государства имеют одинаковые гарантии безопасности. Также государства обязаны соблюдать универсальные правила во внутренней и внешней политике.

Как убежден глава польского ведомства, в настоящее время риск вооруженного конфликта в регионе ответственности ОБСЕ столь велик, как никогда за последние 30 лет.

19 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что кризис доверия между странами-участницами ОБСЕ углубляется. По словам министра, в пространстве организации конфронтационная логика начинает преобладать над конструктивным диалогом и сотрудничеством.