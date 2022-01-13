Юрист рассказал о наказании для полицейских после убийства девочки в Костроме

Начальник юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков рассказал, какое наказание грозит правоохранителям после убийства девочки в Костроме.

Как рассказал эксперт Lenta.Ru в четверг, 13 января, если человек, находящийся под надзором, совершил преступление, то сотрудникам правоохранительных органов грозит наказание за халатность. Под ней подразумевается бездействие или невыполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

«Наказание за халатность, я бы не сказал, что строгое, — до пяти лет. По этой статье увольняют. Сотрудник не может быть на службе, если он судим, и дальше он не сможет занимать никакие должности в органах», — разъяснил юрист.

Гришаков рассказал, что при освобождении преступника за ним устанавливаются определенные условия административного надзора, как, например, запрет покидать квартиру в определенное время, необходимость отмечаться в участке. Кроме того, полицейских могут обязать проверять освободившегося человека дома по ночам. Чаще всего такой надзор устанавливается за рецидивистами, осужденными за педофилию или распространение наркотиков.

Ранее, 13 января, председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении полицейских, которые оставили без наблюдения освободившегося из колонии педофила, изнасиловавшего и убившего с сообщником пятилетнюю девочку в Костроме. Как отметил Бастрыкин, следствие считает, что полиция «ненадлежаще осуществляла административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным», пишет НСН.

Пятилетнюю девочку убили 4 января. Ребенок вышел гулять на улицу Северной Правды в Костроме. Оттуда его забрали двое мужчин и скрылись, пишет RT. В поисках девочки участвовали следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, правоохранители, добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Подозреваемых и тело ребенка позднее обнаружили в одном из общежитий города, сообщает телеканал «Звезда».

Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны полицией.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Один из подозреваемых, признавшихся в совершении преступления, ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии. Второй был судим за кражу денег с банковского счета, отмечает телеканал «360».

6 января подозреваемые были арестованы на два месяца. Обвинение им предъявили 12 января, пишет сайт kp.ru.