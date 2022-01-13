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В ГИБДД напомнили о санкциях за езду с просроченными правами

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Российская Госавтоинспекция 13 января напомнила о штрафах и санкциях для водителей, у которых просрочено водительское удостоверение.

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«Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Нарушитель от управления отстраняется, его автомобиль помещается на специализированную стоянку», — говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции призвали водителей проверить свое водительское удостоверение и убедиться, что оно не подлежит замене. Если его срок действия истек или истекает в ближайшее время, следует побеспокоиться о его замене.

15 ноября сообщалось, что Московская кольцевая дорога (МКАД) по итогам 10 месяцев 2021 года стала самой аварийно-опасной автомобильной магистралью в столице. Одними из основных видов ДТП, приводящих к человеческим жертвам, в этом году стали столкновение (68% от всех аварий), наезды на стоящее транспортное средство (14%) и препятствие (12%).

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