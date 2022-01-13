Иммунитет к COVID-19 может передаваться детям через грудное вскармливание

Вакцинированные от COVID-19 женщины могут передавать иммунитет, в том числе от нового штамма «Омикрон», новорожденным детям через грудное вскармливание. Об этом 13 января заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Гайдаровском форуме.

«Сегодня все больше и больше говорят о том, что новый штамм «Омикрон», в том числе, более опасен становится для детей от момента рождения до 4 лет. Как раз младенцы получают иммунитет за счет грудного молока матери, поэтому вакцинированная мама — это защита новорожденного», — заявил он.

9 января замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что наибольшее распространение COVID-19 наблюдается среди детей. Она отметила, что переносят вирус они тяжелее, чем взрослые. Это связано с низким уровнем иммунитета от коронавирусной инфекции среди детей.

На следующей неделе в России в гражданский оборот планируют выпустить вакцины от COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М». Об этом 13 января сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. 4 января Гинцбург заявил, что назальная и детская вакцины от COVID-19 также должны стать доступны уже в 2022 году.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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