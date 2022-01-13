Штормовое предупреждение объявили в Самарской области

Жителей Самарской области предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, ночью и днем 14 января ожидается метель. Видимость снизится до 1–2 км. Скорость порывов ветра будет достигать 15–18 м/с, сообщает НИА «Самара».

В регионе действует желтый уровень погодной опасности.

Сотрудники МЧС рекомендуют местным жителям по возможности ограничить выход из зданий и не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, следует укрываться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от ветра около стен домов, так как вероятно падение кровельных материалов с крыш.

Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды ввели в Южно-Сахалинске. Циклон нарушил работу всех видов транспорта, на Сахалине перекрыта большая часть трасс. Около 25 тыс. жителей региона остались без электричества.