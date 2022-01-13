Министры обороны стран ЕС обсудили ситуацию вокруг Украины

Министры обороны стран Евросоюза обсудили ситуацию вокруг Украины, а также подтвердили готовность ввести санкции против России в случае «агрессии». Об этом в четверг, 13 января, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на онлайн пресс-конференции с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Россия получила «предельно конкретный» отказ на свои требования прекратить расширение НАТО, ЕС поддерживает такой подход, добавил Боррель.

Накануне группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. В частности, ограничения включают в себя запрет на операции с первичным и вторичным государственным долгом РФ.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян.

Так, в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что Россия не планирует военную операцию против Украины, однако оставляет за собой право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.