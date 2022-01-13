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Песков прокомментировал ситуацию с «неловкими высказываниями» министра из Казахстана

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут оценивать нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова по его прошлым недружественным высказываниям в адрес России.

«Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания министра. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе», — отметил 13 января Песков в ходе брифинга.

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Официальный представитель Кремля отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сам назначил кабинет министров, чем высказал доверие Умарову. Песков подчеркнул, что с министрами, которых назначил Токаев, предстоит работать, взаимодействовать и углублять сотрудничество.

«Если есть какие-то проблемы и пробелы — такое тоже может быть, все-таки молодые люди — с пониманием роли Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана, это все можно объяснить, рассказать», — добавил Песков.

Днем ранее Россотрудничество отказалось работать с Умаровым. Об этом заявил глава агентства Евгений Примаков.

Как сообщил Примаков, он внимательно прочитал «многочисленные цитаты» Умарова, в которых глава ведомства охарактеризовал Великую Отечественную как «чужую войну», а русских назвал «навязанной диаспорой».

С 19 августа 2021 года Умаров занимал пост вице-министра информации и общественного развития. С 2017 по 2020 год Умаров являлся генеральным директором международного информационного агентства «Казинформ». С января 2020 года по август 2021 года Умаров занимал пост председателя правления агентства.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области, нефтедобывающем регионе республики, вышли на митинги. Однако в ряде городов митинги переросли в беспорядки. К вечеру 4 января начались столкновения с полицией.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии, захватили президентскую резиденцию и аэропорт. По последним данным властей, общая сумма ущерба от погромов превысила $220 млн.

Как отмечал Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. На фоне обострения ситуации в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

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