Проценко отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма

Штамм коронавируса «Омикрон» переносят не очень тяжело, но его скорость распространения гораздо выше других вариантов. Об этом 13 января сообщил журналистам главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По словам врача, его коллеги отмечают нетяжелое течение болезни, вызванной данным штаммом. Случаев резкого ухудшения состояния, как с «Дельтой», меньше, отметил он.

Подготовка системы здравоохранения к возможному росту числа заболевших началась еще до Нового года, врачи готовы, койки развернуты, обратил внимание Проценко.

«Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения «Омикрона» гораздо выше, нежели у «Дельты», — продолжил специалист.

Проценко поблагодарил всех граждан, носящих медицинские маски.

Ранее в четверг главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Известиями» выразил мнение, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости. В этих условиях он отметил важность соблюдения ограничительных мер, которые уменьшат количество контактов между людьми.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма.

12 января президент России Владимир Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Он поручил проработать данные вопросы премьер-министру России.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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