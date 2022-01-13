Лавров высказался о переговорах РФ и США по гарантиям безопасности

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности прошли так, как и ожидали в Москве. Об этом в четверг, 13 января, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«[Переговоры по гарантиям безопасности прошли] как ожидали. Я думаю, мы достаточно хорошо знаем американских переговорщиков, много раз с ними встречались по разным поводам», — сказал он в эфире Первого канала.

Он также отметил, что попытки Запада утвердить свое доминирование в полной мере проявились в ходе переговоров.

«Вот эта позиция Запада, достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая и бескомпромиссная, излагалась достаточно спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне», — указал Лавров.

Министр заявил, что Москва на переговорах по гарантиям безопасности располагает аргументами, которые отсутствуют у Вашингтона и его союзников. Эти аргументы касаются принципа неделимости безопасности.

Он рассказал, что США в ходе переговоров ссылались на то, что главное требование РФ об обеспечении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток не может быть выполнено, потому что, якобы, в НАТО есть такой порядок, когда только сами страны-члены решают, кого принимать, кого не принимать, если поступают обращения.

«Но мы настойчиво возвращали их не к натовским порядкам, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего Евроатлантического сообщества, в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что свобода государств вступать в союзы не должна подрывать безопасность РФ и других стран.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они продлились примерно 7,5 часов. Обсуждения проходили в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности заявил, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. Он также подчеркнул, что Москве нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса. Кроме того, дипломат отметил, что российской стороне «надоело вести пустые разговоры» и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве, которая длилась порядка 7,5 часа. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на 13 января запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Лавров 31 декабря отметил, что власти России примут меры для предотвращения угроз своей безопасности, если США и НАТО не прислушаются к предложениям Москвы.