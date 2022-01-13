Лукашенко обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который проинформировал о мерах, принимаемых в стране для стабилизации ситуации. Об этом в четверг, 13 января, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Касым-Жомарт Токаев поблагодарил главу белорусского государства за поддержку, в том числе в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности. — Ред.), проинформировал о ситуации и мерах, которые принимаются для ее стабилизации», — говорится в сообщении.

Президенты также обсудили ряд двусторонних вопросов.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин также провел телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры государств обсудили вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран-членов ОДКБ с территории Казахстана.

13 января миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана. В Минобороны РФ заверили, что возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.

Также в четверг генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворческая миссия в Казахстане показала, что потенциал Организации Договора о коллективной безопасности является высокоэффективным и реально действующим. Он добавил, что во время операции ОДКБ самолеты ВКС РФ перебросили в Казахстан более 2 тыс. миротворцев и 250 единиц техники.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков 17 силовиков погибли, двое из них были обезглавлены. Власти страны заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористической угрозе.

Президент Казахстана на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

12 января Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Отмечалось, что вывод контингента начнется 13 января и завершится в течение 10 дней. Президент также заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

Как рассказывал президент Казахстана, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.