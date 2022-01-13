Уголовное дело возбудили в отношении жителя Татарстана за истязание сына

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Актынышского района, подозреваемого в истязании несовершеннолетнего сына. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

«По версии следствия, в 2021 году подозреваемый беспричинно систематически наносил побои своему сыну 2009 г. р. Противоправные действия были пресечены после того, как мать мальчика и дедушка обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. При этом последний зафиксировал на камеру следы побоев на теле ребенка», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Отец ребенка свою вину признал частично. В настоящее время следственный комитет проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

«Кроме того, решается вопрос о передаче в производство следственного управления уголовного дела, ранее возбужденного органами внутренних дел по факту истязания мужчиной матери мальчика», — добавили в ведомстве.

Ранее во Владивостоке возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который 9 января в подъезде жилого дома схватил шестилетнего ребёнка и стал его удерживать. Мальчика спасли жители дома, вышедшие на крики.