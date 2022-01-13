Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи подконтрольной Киеву территории Донбасса

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу во время полета вблизи села Чермалык в Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии от 12 января.

«Возле подконтрольного правительству Чермалыка был открыт огонь из стрелкового оружия, по оценке, в направлении мини-БПЛА СММ», — отмечается в документе.

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), в свою очередь, обвинила украинских силовиков в преднамеренном и подготовленном обстреле беспилотника.

«Важно отметить, что данный обстрел был заранее спланирован, так как о времени и месте запуска беспилотника украинские боевики были уведомлены заранее», — заявил в ходе беседы с журналистами офицер управления Народной милиции ДНР.

Он уточнил, что украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в подконтрольных им населенных пунктах. Кроме того, по словам офицера, силовики пытаются скрыть эту технику, препятствуя наблюдателям миссии.

Ранее, 10 января, в Народной милиции ДНР заявили, что украинские силовики препятствуют работе БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе. Отмечалось, что бойцы ВСУ открыли огонь по городу из миномета калибром 82 мм.

24 декабря 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе за прошедшие две недели насчитала там в пять раз больше нарушений режима прекращения огня, отметила Захарова.

В тот же день представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, советник главы республики по внешней политике Родион Мирошник обратил внимание на то, что обстрелы территории ведутся на регулярной основе. По его словам, велика вероятность эскалации ситуации с украинской стороны, если для этого будут соответствующие внутриполитические условия.