Рекорд по сбору тепличных овощей установили в Липецкой области

Порядка 171,4 тыс. т овощей собрали в теплицах с круглогодичным циклом выращивания в Липецкой области в 2021 году. За год урожай вырос на 17%.

По словам начальника управления сельского хозяйства региона Олега Долгих, с 2013 года объемы производства тепличных овощей выросли почти в 30 раз. Рекорды удается обновлять каждый год. Об этом пишет LipetskMedia.

В 2021 году аграрии уделили особое внимание выращиванию томатов, собрано 81,1 тыс. т культуры. Это превышает урожай 2020 года почти на 32%. Урожай огурцов вырос на 4,8 тыс. т — до 89,3 тыс. т. Кроме того, сотрудники ООО «Елецкие овощи» приступили к выращиванию салатов. К 1 января 2022 года урожай достиг 1 тыс. т.

В управлении сельского хозяйства отметили, что тепличное овощеводство является активно развивающимся сегментом растениеводства в России. В 2021 году урожай в стране достиг 1,4 млн т.