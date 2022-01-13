Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонные переговоры. Об этом в четверг, 13 января, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры стран обсудили недавние события в Казахстане.

Отмечалось, что благодаря решительным и последовательным действиям казахстанского руководства и лично президента Касым-Жомарта Токаева, а также своевременной и эффективной помощи по линии ОДКБ удалось оперативно стабилизировать ситуацию в стране.

«При обмене мнениями по вопросам двусторонней повестки дня подтвержден настрой на последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Шавката Мирзиёева в Россию в ноябре 2021 года в интересах дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном», — говорится в сообщении.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения, за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

12 января Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. С 13 января начался вывод сил организации из республики.

19 ноября прошла встреча Путина и Мирзиеева в Москве, российский лидер заявил, что Узбекистан является союзником и другом России и государства многое связывает, в том числе и историческое прошлое.