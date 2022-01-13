Ограничения на вылов воблы введут в Астраханской области

Власти Астраханской области и Росрыболовство планируют ввести ограничения на вылов воблы в регионе. По мнению специалистов, ситуация с сокращением запасов биоресурса стала критической.

Вопрос о стремительном сокращении численности воблы был поднят во время совещания с федеральным агентством по рыболовству под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Отмечается, что значительный ущерб наносит нерегулируемый и незаконный промысел. Специалисты КаспНИРХа отмечают, что почти половина добычи воблы за год приходится на браконьеров. Об этом сообщает «Астрахань 24».

В рамках совещания прозвучало предложение ограничить вылов воблы на десять дней. Росрыболовство предложило ввести ограничение с 20 по 30 апреля, власти Астраханской области — с 1 по 10 апреля. Глава региона отметил, что запрет на вылов может ударить по рыбоперерабатывающим предприятиям.

В ближайшее время стороны намерены провести еще одно совещание для установления точных дат ограничения вылова.