Диетолог перечислила улучшающие настроение продукты

Улучшить психологическое состояние могут определенные продукты питания, в том числе жирная морская рыба и орехи. Об этом рассказала в четверг, 13 января, диетолог Светлана Фус в беседе с «Народными новостями».

По ее словам, в составе рыбы находятся полиненасыщенные жиры Омега-3, которые могут облегчить симптомы депрессии и снять тревогу. Кроме того, как заверила врач, такую рыбу следует употреблять два раза в неделю. Однако предпочтение стоит отдать анчоусам, сардинам, сельди и лососю, пояснила диетолог.

Справиться с тревогой также позволят орехи. Фус, в частности, отметила грецкие орехи, в которых содержится больше всего успокаивающих нервы веществ.

28 декабря врач-диетолог Татьяна Разумовская сообщила, что содержащийся в фисташках витамин B7 (биотин) помогает легко усваиваться белкам и способствует сжиганию жиров. Вместе с тем при дефиците в организме этого витамина заметно ухудшается качество волос и кожи, появляется депрессивное настроение.

Ранее, в апреле 2021 года, диетологи заявили, что испытывающие стресс люди зачастую склонны к перееданию. Во время стресса и эмоционального голода специалисты советуют отдавать предпочтение полезным легким перекусам. К их числу относятся фрукты, творог, помидоры черри, домашний попкорн, натуральный греческий йогурт.