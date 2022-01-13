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Подозреваемый в изнасиловании 15-летней девочки в Омске прятался на дереве

В Омске задержан прятавшийся на дереве подозреваемый в изнасиловании 15-летней девочки
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В Омске 13 января задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Правоохранителям пришлось снимать мужчину с дерева, он был в неадекватном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по области.

В Сети появилась видеозапись задержания подозреваемого.

«Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 15-летней девочки. По версии следствия, сегодня ночью в г. Омске, когда мать девочки была на работе, сожитель матери изнасиловал ее 15-летнюю дочь, которая утром рассказала о случившемся матери», — сообщили в СК.

Подозреваемого в неадекватном состоянии обнаружили на дереве. Им оказался 38-летний мужчина, ранее восемь раз судимый за кражи чужого имущества.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время потерпевшая находится в больнице.

3 января в Сургуте задержали мужчину, который напал на несовершеннолетнюю девочку в лифте жилого дома и пытался ее изнасиловать. По данным следствия, подростку удалось убежать от нападавшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а», ч. 3 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование несовершеннолетней»).

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