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Еще три человека скончались от отравления алкоголем в ХМАО

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Двое мужчин и одна женщина скончались от употребления суррогатного алкоголя в поселке Унъюган в Ханты-Мансийском автономном округе. Владелец магазина, торговавшего спиртным, задержан.

По данным следствия, несколько жителей Унъюгана приобрели в магазине поселка спиртосодержащую жидкость в конце 2021 года. Мужчины 1984 и 1959 годов рождения, а также женщина 1984 года рождения скончались. 39-летнюю женщину доставили в Няганскую окружную больнице. Следователи опросили свидетелей и провели обыски в магазине. По изъятой продукции назначена химическая экспертиза, пишет ИА «Ура.ру».

В рамках расследования уголовного дела задержан продавец магазина.

В январе 2022 года нелицензионный алкоголь приобрели жители поселка Кондинский. 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались, еще один житель поселка умер позже в больнице. По некоторым данным, суррогатным алкоголем отравилась семья. Продавец суррогатного алкоголя помещена под домашний арест. 8 января уголовное дело по факту сбыта алкоголя с метиловым спиртом было возбуждено в Тюмени. Спиртное с товарными наклейками изъяли в нескольких торговых точках.

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