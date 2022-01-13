Пожар в административном здании на Сущевском Валу потушили

Возгорание в здании с торговыми павильонами на северо-востоке Москвы ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

«В 11:57 пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало», — уточнили в ведомстве.

Информация о возгорании поступила в МЧС утром 13 января. Сообщалось, что огонь охватил торговые павильоны и кафе общей площадью 200 кв. м. В распоряжении «Известий» появилось видео с места пожара, на котором заметно, как над объектом поднимаются густые клубы дыма.

Из здания экстренно эвакуировали людей. Также было перекрыто движение по дублеру Сущевского Вала, чтобы освободить проезд пожарной технике.

Ранее стало известно о пожаре в Курортном районе под Санкт-Петербургом. Возгорание произошло ночью 13 января в одноэтажном доме с мансардой. Здание полностью выгорело. Причины пожара выясняются.