Подозреваемый в убийстве депутата Розина не признал вину

Житель Нижегородской области Сергей Смирнов, задержанный по подозрению в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина, не признал вину в совершении преступления. Об этом 13 января сообщает на своем сайте региональное управление Следственного комитета.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, проводятся следственные действия.

«В ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство для решения вопроса об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Депутат Розин был убит выстрелом в сердце 12 января. Как сообщил источник «Известий», пострадавшего госпитализировали, но он умер в больнице. В Следственном комитете отметили, что перед смертью потерпевший успел назвать имя стрелявшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Розин был директором компании «Русский лес», а Смирнов работал в ней бригадиром. Согласно предварительной версии, между мужчинами был давний конфликт, при этом накануне депутат обещал уволить подчиненного.

Подозреваемого в совершении тяжкого преступления задержали в Нижнем Новгороде. Как уточнил источник «Известий», сопротивления мужчина не оказывал.

Как рассказал сын убитого депутата, Смирнов ранее работал в компании мужчины прорабом. Они были знакомы 5–10 лет.