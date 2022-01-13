Прямой эфир
Общество
В ложных минированиях на территории России нашли украинский след
Общество
Иммунитет к COVID-19 может передаваться детям через грудное вскармливание
Мир
Министры обороны стран ЕС обсудили ситуацию вокруг Украины
Общество
Проценко отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма
Мир
Рябков заявил о возможных провокациях со стороны Украины
Мир
В ЕС назвали неприемлемыми предложения РФ по нерасширению НАТО
Мир
Лукашенко обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Экономика
Хлебозаводы Украины допустили остановку работы из-за отсутствия льгот на газ
Мир
Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи подконтрольной Киеву территории Донбасса
Мир
Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор

Подозреваемый в убийстве депутата Розина не признал вину

Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата Розина не признал вину
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Нижегородской области Сергей Смирнов, задержанный по подозрению в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина, не признал вину в совершении преступления. Об этом 13 января сообщает на своем сайте региональное управление Следственного комитета.

Уроки жизни: как защититься от агрессора и не сесть в тюрьму
Президент предложил подумать над совершенствованием норм, касающихся пределов необходимой обороны

Мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства, проводятся следственные действия.

«В ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство для решения вопроса об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Депутат Розин был убит выстрелом в сердце 12 января. Как сообщил источник «Известий», пострадавшего госпитализировали, но он умер в больнице. В Следственном комитете отметили, что перед смертью потерпевший успел назвать имя стрелявшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Розин был директором компании «Русский лес», а Смирнов работал в ней бригадиром. Согласно предварительной версии, между мужчинами был давний конфликт, при этом накануне депутат обещал уволить подчиненного.

Подозреваемого в совершении тяжкого преступления задержали в Нижнем Новгороде. Как уточнил источник «Известий», сопротивления мужчина не оказывал.

Как рассказал сын убитого депутата, Смирнов ранее работал в компании мужчины прорабом. Они были знакомы 5–10 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022