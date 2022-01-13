Прямой эфир
Общество
В ложных минированиях на территории России нашли украинский след
Общество
Иммунитет к COVID-19 может передаваться детям через грудное вскармливание
Мир
Министры обороны стран ЕС обсудили ситуацию вокруг Украины
Общество
Проценко отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма
Мир
Рябков заявил о возможных провокациях со стороны Украины
Мир
В ЕС назвали неприемлемыми предложения РФ по нерасширению НАТО
Мир
Лукашенко обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Экономика
Хлебозаводы Украины допустили остановку работы из-за отсутствия льгот на газ
Мир
Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи подконтрольной Киеву территории Донбасса
Происшествия
Пожар в административном здании на Сущевском Валу потушили
Сюжет:

В Кремле оценили возможность нового обращения Путина из-за COVID-19

Песков: Путин на фоне COVID-19 обращается к разуму россиян каждый день
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин на фоне распространения коронавируса обращается к разуму россиян каждый день. Об этом заявил в четверг, 13 января, в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, тем самым ответив на вопрос о возможности нового обращения российского лидера к гражданам.

«Президент обращался не перед началом волн, а в разгар волн <…> Сейчас опыта мы набрались, мы научились реагировать, мы научились быстро мобилизовываться, быстро расширять количество койко-мест по регионам», — уточнил представитель Кремля.

Мутации врозь: ПЦР-тесты научились отличать «Омикрон» от «Дельты»
Новая методика Роспотребнадзора поможет лучше контролировать распространение инфекции

По его словам, глава государства обращается к разуму россиян каждый день. Вместе с тем Песков заверил, что единственным средством, которое сможет спасти человека от смерти, является вакцинация.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Отмечалось, что к 14 января Минздрав РФ должен подготовить для сотрудников call-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

Путин 12 января заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Вместе с тем глава государства отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира. По словам российского лидера, это лишний раз подчеркивает правильность решения о направлении группы специалистов РФ в ЮАР.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022