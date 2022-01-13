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В пожарах на новогодние праздники в России погибло 370 человек

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В период проведения новогодних и рождественских праздников МЧС зарегистрировало почти 6 тыс. пожаров по всей России, в результате которых погибло 370 человек и более 260 человек получили травмы. Об этом «Известиям» сообщили в МЧС России в четверг, 13 января.

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«В 2019 году зарегистрировано более 470 тыс. техногенных пожаров, в 2020 году — почти 440 тыс. пожаров, в 2021 году — более 390 тыс. пожаров. Ежегодно на пожарах гибнет более 8 тыс. человек», — сказали в МЧС.

При этом по причине неосторожного обращения с огнем происходит почти 70% от общего количества пожаров. Аварийный режим работы электрического оборудования и сетей становится причиной в 15% случаях. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного оборудования возникает более 7% всех техногенных пожаров.

Вечером 7 января в Кузбассе произошло возгорание в пансионате «Золотой век» в СНТ «Печатник». Были эвакуированы 48 человек, из них 46 постояльцев и две сиделки. Жертвами ЧП стали четыре лежачих постояльца. Дежурившие сиделки не смогли их вынести из здания, в итоге те отравились продуктами горения.

8 января было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Отмечается, что в хозяйственно-бытовом помещении кузбасского пансионата началось возгорание и сработала пожарная сигнализация. После того как прибывшие на место спасатели потушили пожар, обнаружили тела трех мужчин и одной женщины без признаков жизни, они находились в разных комнатах, близких к очагу возгорания. Предварительной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

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