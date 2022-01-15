Денег нет, вы обнимитесь: экономия по-британски и афганский найденыш

Где нашелся афганский малыш, потерянный родителями в августе при эвакуации из аэропорта Кабула, чем символ предстоящего Нового года по лунному календарю расстроил китайцев и за счет чего британцам посоветовали сэкономить на оплате отопления. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Бывает на свете, чтоб были потеряны дети

В августе, когда многие афганцы пытались покинуть свою страну на американских самолетах, бывший охранник посольства США Мирза Али Ахмади, опасаясь, что его двухмесячного сына Сохайла задавят в толпе, передал малыша через высокую стену иностранному солдату . Он рассчитывал забрать ребенка обратно уже через 5 м, отделявших его с женой и четырьмя детьми постарше от входа в аэропорт. Но толпу оттеснили, проход внутрь занял полчаса, и после этого отыскать ребенка семье так и не удалось .

Денег нет Фото: REUTERS/Ali Khara

После долгих метаний семья все-таки эвакуировалась в США, но продолжила поиски своего младшего сына через интернет и при помощи СМИ. И в конце концов Сохайл нашелся в семье кабульского таксиста — тот обнаружил плачущего младенца на дороге у аэропорта и, не найдя его родителей, взял в свою семью. И даже выставил в одной из соцсетей фото с пополнением, благодаря чему малыша увидели настоящие родители.

Переговоры о возвращении Сохайла родным дедушке и бабушке, оставшимся в Афганистане, шли долгие семь недель. Новый родитель давно мечтал о сыне, а жена рожала ему сплошь дочерей, поэтому он не захотел отдать мальчика родным. Но на этой неделе история с потерянным в аэропорту Кабула малышом наконец закончилась хеппи-эндом : его забрал дедушка и вскоре обещал отправить внука к родителям в США.

Нетигривые настроения

Если в доброй половине мира царем зверей неизменно считается лев, то в Китае этот гордый титул был всегда закреплен за тигром — одним из 12 зодиакальных животных китайского календаря, воплощающим собой природную силу, воинскую доблесть и мужественность.

Денег нет Фото: Getty Images/China News Service

В честь Нового года, который большая часть света уже отпраздновала, а Азия, включая Китай, только собирается отмечать в соответствии с лунным календарем в феврале, называя его годом Тигра, Почта Китая выпустила на этой неделе марки с изображением этого величественного животного . Такая традиция свято соблюдается в Поднебесной уже 42-й год подряд.

Однако нынешние марки в честь наступающего года Тигра крайне расстроили китайское интернет-сообщество. Дело в том, что на одной из них глядящий куда-то вдаль тигр показался большинству лишенным привычной животной силы и энергии, каким-то грустным и даже больным. А двух тигрят, изображенных рядом с тигрицей-матерью, и вовсе посчитали чересчур несчастными .

У животных тоже бывает и счастье, и печаль, парировал на эту критику автор работ — прославленный в Китае художник — дизайнер марок Фэн Дачжун, с юности рисующий тигров. И добавил, что он намеренно пытался «пробиться сквозь животную природу тигров, чтобы передать духовную эмоцию».

Те же меры, только в профиль

Канада, бесспорно, не стала первопроходцем в том, что касается жесткого наказания для ярых антипрививочников. Штрафы за отказ от вакцинации против COVID-19 ввела уже дюжина стран мира, причем еще до того, как по планете разошелся суперзаразный штамм «Омикрон». Зато именно в Канаде первыми додумались до более социально справедливой коннотации той же самой меры, назвав ее не штрафом, а налогом на нужды здравоохранения .

Денег нет Фото: Global Look Press/Graham Hughes

На этой неделе власти провинции Квебек заявили о планах обложить новым налогом тех, кто отказывается проходить процедуру вакцинации, не имея на то медотвода. Как пояснил премьер-министр Квебека Франсуа Лего, непривитые граждане создают огромную нагрузку на систему здравоохранения при заражении коронавирусом. И по этой логике должны за свое упрямство платить . Правда, сколько именно, власти пока не огласили.

К настоящему моменту число погибших от коронавируса в провинции превысило 12 тыс., что вывело Квебек в лидеры по смертности среди канадских регионов. По официальным данным, из всех жителей провинции, имеющих право на вакцинацию, всё еще не сделали укол лишь 10%. Однако именно на эту категорию приходится половина тех, кто ныне занимает больничные койки в отделениях интенсивной терапии.

Вот такая вот зараза

Сербский теннисист Новак Джокович не раз попадал в топ мировых новостей, однако преимущественно по спортивным поводам. На этой же неделе он оказался героем первополосных статей уже за свое неспортивное и даже социально опасное поведение. В середине декабря теннисист — убежденный противник вакцинации от коронавируса, заразившийся COVID, — сначала принял участие в одном мероприятии в Сербии, а день спустя, уже имея на руках положительный тест, дал интервью французскому изданию L'Equipe. Позднее он заявил в свое оправдание, что не хотел подводить журналистов и был на встрече в маске.

Денег нет Фото: Global Look Press/Patrick Hamilton/Belga News Agen

Но главный скандал разразился, когда Джокович приехал на Открытый чемпионат Австралии . Невзирая на кучу постов в соцсетях, демонстрирующих пребывание первой ракетки мира под Новый год в Испании, во въездной анкете Джокович написал, что не был ни в каких третьих странах последние 14 дней. Помощники теннисиста взяли вину за неточность в анкете на себя. И суд отменил изначальное решение об аннуляции австралийской визы Джоковича. Но 14 января власти страны повторно отозвали визу первой ракетки мира, заявили о его депортации и запретили въезд на территорию Австралии на три года .

И это еще не всё. Сейчас возможность наказания Джоковича за нарушение правил въезда-выезда изучают на его родине в Сербии, а также в Испании, куда он, будучи больным, хоть и без симптомов, отправился сразу после Рождества.

С добрыми намерениями

На фоне энергетического кризиса, охватившего Европу, третий по величине поставщик энергии в Великобритании Ovo Energy решил выступить с серией советов, как в эти трудные времена сэкономить на оплате счетов и не замерзнуть.

На днях компания разослала своим клиентам письмо с «10 простыми и экономически эффективными способами согреться этой зимой». Среди добрых советов оказалось, например, предложение обниматься со своими домашними животными и близкими ради тепла, есть имбирь, но избегать перца чили , поскольку от него прошибает пот, а также начинать утро с «сытной миски каши». Кроме того, британцам, стремящимся сэкономить на счетах за отопление этой зимой, рекомендовали почаще играть с детьми в подвижные игры, убираться дома и оставлять духовку открытой после приготовления еды .

Впрочем, с благодарностью эти рекомендации встречены не были. Скорее наоборот — вызвали шквал гневных откликов , в том числе и со стороны депутатов парламента. И в итоге компании, на себе испытавшей справедливость утверждения «благими намерениями вымощена дорога в ад», пришлось публично извиняться за неудачную идею.

С лета цены на электроэнергию во всей Европе начали ставить один рекорд за другим. И многие британцы уже столкнулись с самым существенным сокращением своих доходов со времен финансового кризиса 2008–2009 годов из-за возросших счетов на электроэнергию. При этом ожидается, что в апреле расходы на нее увеличатся еще на 50%, или на £700, до £2000 в год на семью.