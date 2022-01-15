 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Британия осудила запуск баллистических ракет КНДР
Мир
В Белом доме сообщили о пресс-конференции Байдена 19 января
Общество
Голикова анонсировала выдачу российских ковид-сертификатов иностранцам
Спорт
Российский фигурист Марк Кондратюк победил на ЧЕ по фигурному катанию
Мир
На Украине обвинили Россию в атаках на сайты правительства
Общество
Жителей столичного региона предупредили о похолодании
Мир
В Лондоне устроили массовые танцы в масках премьер-министра страны
Мир
Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии планов вступать в НАТО
Общество
Власти России будут готовы выдавать COVID-сертификаты по антителам после 1 февраля
Общество
Собянин заявил о доминировании штамма COVID-19 «Омикрон» в Москве
/

Денег нет, вы обнимитесь: экономия по-британски и афганский найденыш

«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире
Фото: REUTERS/Ali Khara
Главный слайд
Начало статьи
Денег нет, вы обнимитесь: экономия по-британски и афганский найденыш
2022-01-13 13:10:59">
2022-01-13 13:10:59
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Где нашелся афганский малыш, потерянный родителями в августе при эвакуации из аэропорта Кабула, чем символ предстоящего Нового года по лунному календарю расстроил китайцев и за счет чего британцам посоветовали сэкономить на оплате отопления. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

Бывает на свете, чтоб были потеряны дети

В августе, когда многие афганцы пытались покинуть свою страну на американских самолетах, бывший охранник посольства США Мирза Али Ахмади, опасаясь, что его двухмесячного сына Сохайла задавят в толпе, передал малыша через высокую стену иностранному солдату. Он рассчитывал забрать ребенка обратно уже через 5 м, отделявших его с женой и четырьмя детьми постарше от входа в аэропорт. Но толпу оттеснили, проход внутрь занял полчаса, и после этого отыскать ребенка семье так и не удалось.

Денег нет
Фото: REUTERS/Ali Khara
Война не без особых причин: как 11 сентября изменило Афганистан
Каким образом спустя 20 лет после трагедии талибы снова пришли к власти

После долгих метаний семья все-таки эвакуировалась в США, но продолжила поиски своего младшего сына через интернет и при помощи СМИ. И в конце концов Сохайл нашелся в семье кабульского таксиста — тот обнаружил плачущего младенца на дороге у аэропорта и, не найдя его родителей, взял в свою семью. И даже выставил в одной из соцсетей фото с пополнением, благодаря чему малыша увидели настоящие родители.

Переговоры о возвращении Сохайла родным дедушке и бабушке, оставшимся в Афганистане, шли долгие семь недель. Новый родитель давно мечтал о сыне, а жена рожала ему сплошь дочерей, поэтому он не захотел отдать мальчика родным. Но на этой неделе история с потерянным в аэропорту Кабула малышом наконец закончилась хеппи-эндом: его забрал дедушка и вскоре обещал отправить внука к родителям в США.

Нетигривые настроения

Если в доброй половине мира царем зверей неизменно считается лев, то в Китае этот гордый титул был всегда закреплен за тигром — одним из 12 зодиакальных животных китайского календаря, воплощающим собой природную силу, воинскую доблесть и мужественность.

Денег нет
Фото: Getty Images/China News Service
Код тигра: как талисман наступающего года вошел в наше сознание
Что символизирует полосатый хищник в сказках и геральдике Сибири и Дальнего Востока

В честь Нового года, который большая часть света уже отпраздновала, а Азия, включая Китай, только собирается отмечать в соответствии с лунным календарем в феврале, называя его годом Тигра, Почта Китая выпустила на этой неделе марки с изображением этого величественного животного. Такая традиция свято соблюдается в Поднебесной уже 42-й год подряд.

Однако нынешние марки в честь наступающего года Тигра крайне расстроили китайское интернет-сообщество. Дело в том, что на одной из них глядящий куда-то вдаль тигр показался большинству лишенным привычной животной силы и энергии, каким-то грустным и даже больным. А двух тигрят, изображенных рядом с тигрицей-матерью, и вовсе посчитали чересчур несчастными.

У животных тоже бывает и счастье, и печаль, парировал на эту критику автор работ — прославленный в Китае художник — дизайнер марок Фэн Дачжун, с юности рисующий тигров. И добавил, что он намеренно пытался «пробиться сквозь животную природу тигров, чтобы передать духовную эмоцию».

Те же меры, только в профиль

Канада, бесспорно, не стала первопроходцем в том, что касается жесткого наказания для ярых антипрививочников. Штрафы за отказ от вакцинации против COVID-19 ввела уже дюжина стран мира, причем еще до того, как по планете разошелся суперзаразный штамм «Омикрон». Зато именно в Канаде первыми додумались до более социально справедливой коннотации той же самой меры, назвав ее не штрафом, а налогом на нужды здравоохранения.

Денег нет
Фото: Global Look Press/Graham Hughes
Игла в защите: как прошел первый год массовой вакцинации от COVID в России
И как изменится ситуация с началом прививочной кампании для подростков

На этой неделе власти провинции Квебек заявили о планах обложить новым налогом тех, кто отказывается проходить процедуру вакцинации, не имея на то медотвода. Как пояснил премьер-министр Квебека Франсуа Лего, непривитые граждане создают огромную нагрузку на систему здравоохранения при заражении коронавирусом. И по этой логике должны за свое упрямство платить. Правда, сколько именно, власти пока не огласили.

К настоящему моменту число погибших от коронавируса в провинции превысило 12 тыс., что вывело Квебек в лидеры по смертности среди канадских регионов. По официальным данным, из всех жителей провинции, имеющих право на вакцинацию, всё еще не сделали укол лишь 10%. Однако именно на эту категорию приходится половина тех, кто ныне занимает больничные койки в отделениях интенсивной терапии.

Вот такая вот зараза

Сербский теннисист Новак Джокович не раз попадал в топ мировых новостей, однако преимущественно по спортивным поводам. На этой же неделе он оказался героем первополосных статей уже за свое неспортивное и даже социально опасное поведение. В середине декабря теннисист — убежденный противник вакцинации от коронавируса, заразившийся COVID, — сначала принял участие в одном мероприятии в Сербии, а день спустя, уже имея на руках положительный тест, дал интервью французскому изданию L'Equipe. Позднее он заявил в свое оправдание, что не хотел подводить журналистов и был на встрече в маске.

Денег нет
Фото: Global Look Press/Patrick Hamilton/Belga News Agen

Но главный скандал разразился, когда Джокович приехал на Открытый чемпионат Австралии. Невзирая на кучу постов в соцсетях, демонстрирующих пребывание первой ракетки мира под Новый год в Испании, во въездной анкете Джокович написал, что не был ни в каких третьих странах последние 14 дней. Помощники теннисиста взяли вину за неточность в анкете на себя. И суд отменил изначальное решение об аннуляции австралийской визы Джоковича. Но 14 января власти страны повторно отозвали визу первой ракетки мира, заявили о его депортации и запретили въезд на территорию Австралии на три года.

И это еще не всё. Сейчас возможность наказания Джоковича за нарушение правил въезда-выезда изучают на его родине в Сербии, а также в Испании, куда он, будучи больным, хоть и без симптомов, отправился сразу после Рождества.

С добрыми намерениями

На фоне энергетического кризиса, охватившего Европу, третий по величине поставщик энергии в Великобритании Ovo Energy решил выступить с серией советов, как в эти трудные времена сэкономить на оплате счетов и не замерзнуть.

Денег нет
Фото: Depositphotos/mikeshots
Атлантический период: согреет ли американский газ Европу
И когда стоит ожидать падения цен на энергоносители

На днях компания разослала своим клиентам письмо с «10 простыми и экономически эффективными способами согреться этой зимой». Среди добрых советов оказалось, например, предложение обниматься со своими домашними животными и близкими ради тепла, есть имбирь, но избегать перца чили, поскольку от него прошибает пот, а также начинать утро с «сытной миски каши». Кроме того, британцам, стремящимся сэкономить на счетах за отопление этой зимой, рекомендовали почаще играть с детьми в подвижные игры, убираться дома и оставлять духовку открытой после приготовления еды.

Впрочем, с благодарностью эти рекомендации встречены не были. Скорее наоборот — вызвали шквал гневных откликов, в том числе и со стороны депутатов парламента. И в итоге компании, на себе испытавшей справедливость утверждения «благими намерениями вымощена дорога в ад», пришлось публично извиняться за неудачную идею.

С лета цены на электроэнергию во всей Европе начали ставить один рекорд за другим. И многие британцы уже столкнулись с самым существенным сокращением своих доходов со времен финансового кризиса 2008–2009 годов из-за возросших счетов на электроэнергию. При этом ожидается, что в апреле расходы на нее увеличатся еще на 50%, или на £700, до £2000 в год на семью.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022