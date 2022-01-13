Самарская область ограничила ввоз мяса из Оренбуржья из-за ящура

Ввоз мясной продукции из Оренбургской области запретили в Самарской области. Причиной стала вспышка ящура в Беляевском районе.

Опасное заболевание крупного рогатого скота было установлено в конце декабря 2021 года в одном из фермерских хозяйств в поселка Карагач. Диагноз подтвердился у двух животных, в связи с чем был установлен карантин. Ограничительные мероприятия будут отменены после проведения всех противоэпидемических мероприятий.

Правительство Самарской области приняло решение ограничить ввоз мяса из Оренбуржья, чтобы предотвратить занос вируса ящура. Об этом пишет 56orb.ru. При благоприятном развитии событий ограничения могут быть сняты примерно через месяц.

На дорогах будут работать круглосуточные ветеринарно-полицейские посты.

Ранее Самарская область ввела аналогичные ограничения в отношения Саратовской области. Кроме того, 12 января Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз животных и животноводческой продукции в Россию из Казахстана в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по ящуру.