Прямой эфир
Мир
Песков отметил эффективность действий ОДКБ в Казахстане
Экономика
Греф заявил о готовности к любым возможным санкциям со стороны США
Мир
Умерла основательница группы The Ronettes
Общество
В Москве впервые с ноября выявили более 5 тыс. заболевших COVID-19
Общество
В России резко сократилось число молодых работников
Общество
На Ставрополье выявили первые штаммы коронавируса «Омикрон»
Общество
Режиссер Алла Сурикова госпитализирована в Москве
Авто
В Госдуму внесли законопроект о новых пошлинах за тюнинг авто
Общество
В России за сутки выявили 21 155 случаев COVID-19
Общество
В Москве и области продлили предупреждение о гололедице и ветре

Самарская область ограничила ввоз мяса из Оренбуржья из-за ящура

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ввоз мясной продукции из Оренбургской области запретили в Самарской области. Причиной стала вспышка ящура в Беляевском районе.

Опасное заболевание крупного рогатого скота было установлено в конце декабря 2021 года в одном из фермерских хозяйств в поселка Карагач. Диагноз подтвердился у двух животных, в связи с чем был установлен карантин. Ограничительные мероприятия будут отменены после проведения всех противоэпидемических мероприятий.

Правительство Самарской области приняло решение ограничить ввоз мяса из Оренбуржья, чтобы предотвратить занос вируса ящура. Об этом пишет 56orb.ru. При благоприятном развитии событий ограничения могут быть сняты примерно через месяц.

На дорогах будут работать круглосуточные ветеринарно-полицейские посты.

Ранее Самарская область ввела аналогичные ограничения в отношения Саратовской области. Кроме того, 12 января Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз животных и животноводческой продукции в Россию из Казахстана в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по ящуру.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022