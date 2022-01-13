Эксперт разъяснил данные о снижении числа молодых работников в России

Сокращение числа трудоустроенных граждан в возрасте от 20 до 29 лет в России может быть связано с демографическим кризисом. Об этом 13 января заявил доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков.

Таким образом он прокомментировал опубликованные ранее в этот день данные о снижении за последний год числа молодых работников в стране. Как отметил эксперт, начиная с 1990-х годов в России наблюдается демографический кризис.

Щербаков также объяснил данные об увеличении общего числа работающих россиян. Так, причиной такого эффекта может быть то, что в исследовании были учтены иностранные граждане, рассказал специалист RT.

Сведения о повышенной молодежной безработице ранее в этот день представила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. По ее данным, с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года число трудоустроенных граждан в возрасте от 20 до 29 лет сократилось на 460 тыс. человек.

Специалисты предполагают, что сложившаяся ситуация обусловлена кризисом, связанным с пандемией коронавируса, когда многие молодые люди лишились работы. Еще одной причиной повышенной молодежной безработицы является и то, что молодых специалистов неохотно берут на высокооплачиваемую работу.

3 января были опубликованы результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые показали, что в 2022 году большинство россиян планирует сменить место трудоустройства. Об этом заявил 71% опрошенных жителей России. От нового места большая часть респондентов (76%) ожидает высокой зарплаты, 58% опрошенных хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, 48% рассчитывают на соблюдение баланса между работой и отдыхом.