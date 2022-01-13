Даниэль Фарке стал главным тренером футбольного клуба «Краснодар»

Немец Даниэль Фарке назначен главным тренером клуба «Краснодар». Об этом в четверг, 13 января, сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Контракт с немецким специалистом рассчитан до конца июня 2024 года. До этого Фарке возглавлял «Норвич», тренер работал с английской командой с мая 2017 года по ноябрь 2021 года.

Ассистентом Фарке в «Краснодаре» станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб клуба пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла, пишет «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» 5 января сообщил об отставке наставника команды Виктора Гончаренко. Вместе с ним клуб покинули два его помощника.

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. До этого, с 2016 по 2021 год, белорусский специалист возглавлял ЦСКА.

«Краснодар» занимает 5-е место в турнирной таблице «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) с 29 очками в 18 матчах.