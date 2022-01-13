Кудрин заявил, что уровень жизни в РФ сегодня на 20% выше, чем был в СССР

Уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. Об этом рассказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год, уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — сказал он в интервью ТАСС, опубликованном 13 января.

В то же время Кудрин уточнил, что в 1990-е и начале 2000-х годов в стране были созданы базовые институты и приняты ключевые законы. Именно благодаря этим нововведениям Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой, указал глава Счетной палаты РФ.

Он добавил, что ВВП России сейчас на 33% выше, чем в 1991-м.

Ранее, 2 января, руководитель Института современного развития по направлению «финансы и экономика» Никита Масленников отметил, что реформы, проведенные после развала СССР, имели несколько недостатков. К ним он отнес затяжной характер и нереализованность в полном объеме. Вместе с тем проведение реформ было необходимо, выразил уверенность специалист.

В июне 2021 года президент России Владимир Путин отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Когда распался СССР, его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения, добавил президент РФ. Несмотря на эти потери, Россия остается самой крупной страной в мире, кладовой различных минеральных ресурсов, в этом ее огромные конкурентные преимущества, заключил Путин.